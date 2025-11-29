Scappa in auto dopo lo scontro con l' autobus in cui restano ferite tre donne | sarà denunciato

Ancora un caso di pirateria stradale a Verona. La polizia locale è alla ricerca della Fiat Panda di colore bianco, che nel pomeriggio di venerdì, prima delle ore 18 all'incrocio tra via Po e via Roveggia, ha tagliato la strada ad un autobus Atv, centrandolo, a bordo del quale sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Veronasera.it

