Fa sesso ogni giorno per 1 anno | L’impatto sul mio corpo

Vivere un anno facendo sesso ogni giorno offre l’opportunità di osservare i cambiamenti che si verificano nel corpo e nella mente. Questa esperienza, lontana da sensazionalismi, permette di comprendere meglio gli effetti di una routine intima quotidiana e il suo impatto sul benessere generale. Attraverso un’analisi obiettiva, si può approfondire come la costanza in un’attività così intima influenzi la salute e le relazioni a lungo termine.

Le relazioni a lungo termine non sono sempre alimentate dai fuochi d’artificio. Man mano che l’entusiasmo del nuovo amore svanisce, molte coppie si adagiano in una routine confortevole, ma non sempre appassionata. Ma mentre alcuni partner accettano queste fasi più tranquille, altri cercano modi audaci per riconnettersi. Per Brittany Gibbons, questa ricerca ha portato a una decisione radicale. Ha deciso di fare sesso ogni singolo giorno per un anno intero. Ma quella che era iniziata come una sfida personale ha finito per trasformare molto più della sua intimità. Ha cambiato il modo in cui vedeva il suo corpo, la sua sicurezza e se stessa. 🔗 Leggi su Newsner.it

