Rose Villain | Esibire il mio corpo è una forma d' arte Ogni giorno mi scrivono | Se non fossi nuda se non avessi il seno grosso

Rose Villain apre il dibattito sull’uso del corpo e del nudo nella musica italiana, affermando che l’esibizione del suo corpo rappresenta una forma d’arte. La cantante evidenzia come quotidianamente riceva commenti legati alla sua nudità e al suo aspetto fisico, riaccendendo una discussione che coinvolge il mondo dello spettacolo e le percezioni sociali sulla rappresentazione corporea.

Si riaccende il dibattito che da tempo attraversa la scena pop italiana sull'uso del corpo e del nudo nella musica. Per Rose Villain il corpo è soprattutto un linguaggio, uno strumento. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rose Villain: «Esibire il mio corpo è una forma d'arte. Ogni giorno mi scrivono: "Se non fossi nuda", "se non avessi il seno grosso"...»

