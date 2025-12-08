Rose Villain | Esibire il mio corpo è una forma d' arte Ogni giorno mi scrivono | Se non fossi nuda se non avessi il seno grosso

Leggo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rose Villain apre il dibattito sull’uso del corpo e del nudo nella musica italiana, affermando che l’esibizione del suo corpo rappresenta una forma d’arte. La cantante evidenzia come quotidianamente riceva commenti legati alla sua nudità e al suo aspetto fisico, riaccendendo una discussione che coinvolge il mondo dello spettacolo e le percezioni sociali sulla rappresentazione corporea.

Si riaccende il dibattito che da tempo attraversa la scena pop italiana sull'uso del corpo e del nudo nella musica. Per Rose Villain il corpo è soprattutto un linguaggio, uno strumento. 🔗 Leggi su Leggo.it

rose villain esibire il mio corpo 232 una forma d arte ogni giorno mi scrivono se non fossi nuda se non avessi il seno grosso

© Leggo.it - Rose Villain: «Esibire il mio corpo è una forma d'arte. Ogni giorno mi scrivono: "Se non fossi nuda", "se non avessi il seno grosso"...»

Argomenti simili trattati di recente

rose villain esibire mioRose Villain: «Esibire il mio corpo è una forma d'arte. Ogni giorno mi scrivono: "Se non fossi nuda", "se non avessi il seno grosso"...» - Si riaccende il dibattito che da tempo attraversa la scena pop italiana sull'uso del corpo e del nudo nella musica. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Rose Villain Esibire Mio