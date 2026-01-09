Erp | bocciata la legge toscana che premiava chi risiede da più tempo nella regione

La recente decisione della legge toscana ha eliminato il criterio basato sulla durata di residenza, privilegiando invece le esigenze effettive delle persone in cerca di alloggio pubblico. Da oggi, l'accesso alle risorse si basa su una valutazione più equa delle reali condizioni di bisogno, ponendo maggiore attenzione alla situazione individuale rispetto al tempo trascorso nella regione.

Firenze, 9 gennaio 2025 – Non è più il tempo trascorso in Toscana a determinare chi ha diritto a un alloggio pubblico, ma le reali condizioni di bisogno. Lo ha stabilito la corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale 22019, dopo il ricorso dell’associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e dell’associazione L’Altro Diritto ODV c ontro un bando del comune di Arezzo e contro la legge regionale stessa. Il bando e la legge attribuivano punteggi più alti a chi vantava una residenza di lungo periodo, penalizzando soprattutto le persone straniere, costrette a spostarsi tra città e regioni per lavoro e quindi impossibilitate a maturare anni di residenza in un solo Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Corte Costituzionale boccia il criterio della residenza storica per le case popolari in Toscana.

