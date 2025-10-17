Da giorni non si hanno più notizie del 21enne Giacomo Fabris | l’appello del padre a Chi l’ha visto La famiglia risiede ad Ardea

Di Giacomo Fabris, 21 anni, non si hanno notizie dal 21 luglio. Il giovane si è allontanato a piedi lungo via Laurentina, senza denaro né telefono, dopo essere uscito da Ardea. L'appello in tv del 15 ottobre. Il padre, che vive ad Aprilia, ha lanciato un nuovo appello nella puntata del 15 ottobre della trasmissione Rai "Chi l'ha visto?": «Siamo disperati senza di te. chiamami anche con un altro telefono. Dammi notizie di te», ha detto Luigi Fabris. Le ricerche sul territorio. Le ricerche proseguono nelle aree tra Tor San Lorenzo, Pomezia e Aprilia, alla luce dell'ultimo avvistamento noto del ragazzo che vive con la madre ad Ardea.

