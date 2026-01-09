Hyundai Motor Europe ha annunciato la nomina di Erika Accatino come nuova Head of Compliance. Con un’esperienza di tre anni come Head of Legal and Internal Audit nella divisione italiana del marchio, Accatino porta competenze significative nel settore della conformità normativa. La sua nomina rafforza l’impegno di Hyundai nel garantire un’operatività conforme alle normative europee, distinguendosi per attenzione e professionalità.

Hyundai Motor Europe ha annunciato la nomina di Erika Accatino come nuova Head of Compliance. Negli ultimi tre anni è stata Head of Legal and Internal Audit presso la divisione italiana del marchio sudcoreano. Prima di entrare in Hyundai, Accatino ha maturato una lunga significativa esperienza all’interno di The Heineken Company, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Legal Counsel. In precedenza aveva lavorato tre anni per Pomellato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Erika Accatino alla guida della compliance europea di Hyundai

Erika Accatino alla guida della compliance di Hyundai Motor Europe; Federico Bonardi passa in house nella squadra legale di Scalapay; Morellato, con la sua legal director, acquisisce la distribuzione italiana di Fossil.

