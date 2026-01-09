Era diventata un problema Garlasco De Rensis | nuovo colpo di scena su Chiara Poggi

Il caso di Chiara Poggi, riemerso recentemente con nuove evoluzioni, continua a suscitare interesse e discussioni. La vicenda, che ha coinvolto Garlasco e figure come De Rensis, rappresenta uno dei capitoli più complessi e controversi del diritto italiano degli ultimi decenni. Con l’attenzione rivolta sui dettagli di questa vicenda, si delineano nuovi aspetti che meritano approfondimento e analisi accurata.

L'arrivo del nuovo anno ha riportato in prima serata uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni. Con la prima puntata del 2026 di Ore 14 Sera, andata in onda giovedì 8 gennaio, il racconto televisivo è tornato a concentrarsi sul delitto di Garlasco, seguendo passo dopo passo l'evoluzione della nuova indagine che, a distanza di quasi vent'anni, sembra muoversi su binari diversi rispetto al passato. L'attenzione si è subito spostata su un filone investigativo ancora tutto da decifrare, che punta a rileggere il movente e le dinamiche relazionali intorno alla vittima.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Nuova indagine? Tenetevi una pagina vuota per la cornetta del telefono” - Il delitto di Garlasco negli studi di Zona Bianca, su Rete 4: scopriamo che cosa ha raccontato l'avvocato di Alberto Stasi, De Rensis ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco/ I periti: “Video intimi Chiara-Alberto? C’era un file che era accessibile a tutti…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con l'interessante intervista ai periti informatici che esaminarono i pc di Alberto Stasi e Chiara Storie Italiane è tornato sul giallo di Garlasco stamane, ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

