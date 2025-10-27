Diciotto anni dopo il delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi torna a ribollire come fosse accaduto ieri. Non è soltanto una ferita aperta nella memoria collettiva del Paese: è un enigma che continua a mutare forma, ogni volta che la scienza o la giustizia decidono di rimetterci mano. La nuova inchiesta della Procura di Pavia, affidata all’anatomopatologa Cristina Cattaneo – il nome più autorevole in Italia quando si parla di medicina legale – ha riaperto la scena del crimine da una prospettiva radicalmente diversa. Non più un delitto fulmineo, consumato in pochi minuti tra la sorpresa e il silenzio, ma un omicidio in più fasi, una sequenza di azioni, difese e reazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, nuovo colpo di scena: delitto in più fasi, Chiara Poggi non sarebbe morta alle 9:35