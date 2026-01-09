Empoli verso pochi cambi Lovato pronto a tornare

Empoli si avvicina alla partita di domani sera alle 19 con pochi cambi rispetto alla formazione titolare. Questa mattina, alle 11, si è svolta l'ultima seduta di allenamento al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena, finalizzata a perfezionare la preparazione in vista della sfida. Lovato è pronto a tornare in campo, contribuendo alla fase tattica e strategica della squadra.

Ultima seduta di allenamento questa mattina alle 11 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena per mettere a puntino la preparazione della sfida di domani sera alle 19.30 a Cesena, ripresa del campionato dopo la sosta per le festività ed ultima giornata di andata. Una rifinitura che dovrebbe servire a mister Dionisi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ieri hanno lavorato interamente con il gruppo anche Pellegri ed Elia, che sono quindi a tutti gli effetti recuperati dopo i fastidi muscolari accusati rispettivamente a Mantova e alla vigilia dell'ultima gara del 2025 contro il Frosinone.

Cambia il direttore sportivo dell'Empoli: via Gemmi, in arrivo Stefanelli - Cambia la dirigenza dell'Empoli a pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione. firenzeviola.it

Empoli, clamoroso ribaltone. Il diesse Gemmi verso l’esonero a pochi giorni dal via del mercato. Stefanelli probabile sostituto - Insieme al direttore il presidente Corsi dovrebbe sollevare dal suo incarico anche il vice Armando Perna. msn.com

Il coordinatore di Fratelli di Italia di Empoli Isacco Cantini ha pubblicato sui propri social un post che incitava alla violenza verso i comunisti. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza di Forza Italia invece ha pubblicato un fotomontaggio con Elly Schlein travestita - facebook.com facebook

La prima sfida nel 1946 in Serie B, le gare degli anni Cinquanta, i confronti in Sere C1 fino alle ultime due sfide chiuse entrambe 1-1: leggi il racconto dei precedenti lombardi tra Mantova e Empoli x.com

