Empoli verso pochi cambi Lovato pronto a tornare

Da sport.quotidiano.net 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli si avvicina alla partita di domani sera alle 19 con pochi cambi rispetto alla formazione titolare. Questa mattina, alle 11, si è svolta l'ultima seduta di allenamento al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena, finalizzata a perfezionare la preparazione in vista della sfida. Lovato è pronto a tornare in campo, contribuendo alla fase tattica e strategica della squadra.

Ultima seduta di allenamento questa mattina alle 11 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena per mettere a puntino la preparazione della sfida di domani sera alle 19.30 a Cesena, ripresa del campionato dopo la sosta per le festività ed ultima giornata di andata. Una rifinitura che dovrebbe servire a mister Dionisi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ieri hanno lavorato interamente con il gruppo anche Pellegri ed Elia, che sono quindi a tutti gli effetti recuperati dopo i fastidi muscolari accusati rispettivamente a Mantova e alla vigilia dell’ultima gara del 2025 contro il Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

empoli verso pochi cambi lovato pronto a tornare

© Sport.quotidiano.net - Empoli verso pochi cambi. Lovato pronto a tornare

Leggi anche: Verso Napoli – Juventus, Conte pronto a rivoluzionare la formazione titolare: quanti cambi!

Leggi anche: Cambi in panchina. C’è il primo esonero. E’ Pagliuca dell’Empoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Empoli verso pochi cambi. Lovato pronto a tornare.

empoli verso pochi cambiEmpoli verso pochi cambi. Lovato pronto a tornare - Il difensore ha recuperato e riprenderà il proprio posto nella retroguardia. msn.com

empoli verso pochi cambiCambia il direttore sportivo dell'Empoli: via Gemmi, in arrivo Stefanelli - Cambia la dirigenza dell'Empoli a pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione. firenzeviola.it

empoli verso pochi cambiEmpoli, clamoroso ribaltone. Il diesse Gemmi verso l’esonero a pochi giorni dal via del mercato. Stefanelli probabile sostituto - Insieme al direttore il presidente Corsi dovrebbe sollevare dal suo incarico anche il vice Armando Perna. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.