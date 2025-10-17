Come era nell’aria già da qualche giorno, è saltata la prima panchina in serie B dopo la settima giornata e durante la sosta. La scorsa stagione dopo dodici turni erano invece già sette gli allenatori esonerati. A Empoli al posto di Guido Pagliuca (9 punti in 7 gare), esonerato martedì scorso, è stato annunciato ufficialmente il ritorno di Alessio Dionisi, classe 1980 che nella stagione 2020-21 aveva portato i toscani in serie A per andarsene poi al Sassuolo e questo aveva creato polemiche tra i tifosi che non si aspettavano tale decisione. L’operazione del ritorno a Empoli ha richiesto alcuni giorni di tempo, infatti Dionisi (che ha firmato un accordo fino a giugno 2027) ha dovuto rescindere con il Palermo e i toscani hanno dovuto sciogliere il legame con Roberto D’Aversa che nello scorso campionato non era riuscito a evitare la retrocessione dopo che nell’estate 2024 aveva fatto retromarcia con il Cesena, per approdare in Toscana in A, nonostante avesse dato la parola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cambi in panchina. C’è il primo esonero. E’ Pagliuca dell’Empoli