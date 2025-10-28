Sviluppo Lionti | Palermo e la Sicilia in controtendenza servono interventi immediati per fermare il declino produttivo
“I dati sul valore aggiunto diffusi da Unioncamere confermano quanto la Uil Sicilia denuncia da tempo, la nostra regione continua a pagare il prezzo più alto della crisi produttiva e occupazionale. Mentre in gran parte del Paese si registrano segnali positivi, la Sicilia è l’unica regione con un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Uniocamere, Lionti (Uil): “Palermo e Sicilia in controtendenza, servono interventi per fermare il declino produttivo”. - Palermo. Scrive blogsicilia.it
Lavoro: Lionti, dati Uil su Cig confermano emergenza Sicilia - "Palermo, Catania e Messina tra le prime quindici province d'Italia per numero di ore autorizzate di Cassa integrazione in deroga nel 2022. Lo riporta ansa.it
A Palermo il tour “C’è Posto per Te” promosso da Sviluppo Lavoro Italia - La conferenza stampa di apertura ha visto la partecipazione di Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Nuccia Albano, Assessore della Famiglia, delle Politiche ... Si legge su msn.com