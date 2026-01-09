Economia in inglese tra le novità di UniBg | sabato 24 l’Open day

L'Università di Bergamo rinnova l’appuntamento con l’Open Day dedicato agli studenti delle scuole superiori, in programma sabato 24. L'evento offre l’opportunità di conoscere i percorsi di laurea, tra cui Economia in inglese, e i servizi disponibili. Un’occasione per approfondire le offerte dell’Ateneo e orientarsi nel percorso universitario con informazioni chiare e dettagliate.

ATENEO.Torna l’evento per gli studenti delle superiori. Si presentano i percorsi di laurea e i servizi offerti. «Un supporto ai giovani che cercano la loro strada». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

