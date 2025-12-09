Dove vedere in tv Sankt Pölten-Juventus oggi Champions League calcio femminile | orario programma streaming

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 9 dicembre alle 18:45, la Juventus si prepara a sfidare Sankt Pölten nella quinta giornata della fase a girone della Champions League femminile 2025-2026. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione in streaming di questa importante partita.

Oggi, martedì 9 dicembre (ore 18:45), la Juventus affronterà il quinto impegno nella fase a girone unico nell’ edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le bianconere giocheranno contro il Sanktlten alla NÖ Arena. Un match importante per tornare a vincere in Europa e dare un seguito alle proprie ambizioni nella massima competizione continentale per club. La squadra allenata da Max Canzi, attualmente in ottava posizione nella graduatoria, è reduce dall’incredibile 3-3 contro il Lione al “Pozzo-La Marmora” di Biella. La Vecchia Signora ha sfiorato l’impresa, trovandosi avanti di 3 reti al termine della prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv sankt p246lten juventus oggi champions league calcio femminile orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Sankt Pölten-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Altri contenuti sullo stesso argomento

vedere tv sankt p246ltenDove vedere in tv Sankt Pölten-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming - Oggi, martedì 9 dicembre (ore 18:45), la Juventus affronterà il quinto impegno nella fase a girone unico nell'edizione 2025- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Sankt P246lten