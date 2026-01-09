Dove nevica nel fine settimana

Nel prossimo fine settimana, l’Italia sarà interessata da neve e freddo a causa di correnti gelide provenienti dall’Europa occidentale. Le perturbazioni associate alla tempesta Goretti porteranno un calo delle temperature e precipitazioni, con la neve che potrebbe interessare quote più basse, tra i 700 e gli 1.000 metri. È importante seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali disagi o modifiche nelle condizioni previste.

Gelo e neve in arrivo sull'Italia. Le correnti fredde provenienti dall'Europa occidentale, dove imperversa la tempesta Goretti, nelle prossime ore si dirigeranno verso il Mediterraneo, portando un brusco calo termico e temporali, oltre ad abbassare notevolmente la quota neve, fino a 700-1.000.

Meteo fine settimana: l'inverno arriva anche al Sud. A breve però ci sarà un'impennata delle temperature, ecco quando - it, da mercoledì 7 gennaio il freddo dilagherà anche verso il Sud e porterà delle nevicate sugli Appennini meridionali oltre i 700- affaritaliani.it

Fine settimana con neve in Italia: freddo e maltempo in arrivo su molte regioni - Fine settimana con neve in Italia: temperature in calo, venti forti e piogge diffuse accompagneranno l’arrivo dell’inverno su gran parte del Paese. notizie.it

Nevicata nel Regno Unito ?? #ukwinter #snowinuk #uksnow

Grazie Cris. Buon fine settimana. Sabato nevica qui. x.com

Nevicata di fine anno a Piano Battaglia. Le Madonie si sono imbiancate a partire da ieri sera e stamattina un paesaggio suggestivo ha accolto i visitatori. Impianti di risalita chiusi. I gitanti del primo dell'anno scelgono passeggiate alla Mùfara e alla Battaglietta. - facebook.com facebook

