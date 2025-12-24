Mercatini e Villaggi di Natale | dove trovarli nel fine-settimana in Bergamasca

Scopri i mercatini e i villaggi di Natale in Bergamasca per questo fine settimana. In questa regione si trovano numerose occasioni per acquistare prodotti enogastronomici e artigianali, ideali come regali o per vivere l’atmosfera delle festività. Un’opportunità per immergersi nello spirito natalizio e trovare idee originali, in un contesto autentico e accogliente.

Siamo giunti a Natale. In vista delle festività ormai imminenti, in Bergamasca ci sono ancora tanti mercatini e villaggi natalizi dove si possono trovare idee regalo spaziando fra prodotti enogastronomici e artigianato. Ecco quelli visitabili dalla Vigilia di Natale (24 dicembre) a domenica 28 dicembre (con eccezione del 25). BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

