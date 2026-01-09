Dove è stato girato Gomorra Le Origini le location della serie ambientata a Napoli

Gomorra – Le Origini è stata girata principalmente a Napoli e nei suoi dintorni, catturando ambientazioni autentiche e suggestive della città. Le location includono quartieri storici e zone periferiche, contribuendo a creare un contesto realistico per la narrazione. La serie, spin-off di Gomorra, racconta l’ascesa del giovane don Pietro Savastano ed è disponibile da oggi, 9 gennaio, su Sky e Now con sei episodi.

La serie spin off di Gomorra che racconta l'ascesa del giovane don Pietro Savastano parte oggi, 9 gennaio, su Sky e Now: la stagione è composta da 6 episodi. Ecco tutte le location. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

