Dove è stato girato Gomorra Le Origini le location della serie ambientata a Napoli

Gomorra – Le Origini è stata girata principalmente a Napoli e nei suoi dintorni, catturando ambientazioni autentiche e suggestive della città. Le location includono quartieri storici e zone periferiche, contribuendo a creare un contesto realistico per la narrazione. La serie, spin-off di Gomorra, racconta l’ascesa del giovane don Pietro Savastano ed è disponibile da oggi, 9 gennaio, su Sky e Now con sei episodi.

Pare che il mio libro…sia divertente Ascoltate l’audio che mi è stato girato !!! “L’arte della figura di m…” by @addaeditore VI ASPETTO MARTEDÌ 20 GENNAIO alle 18:30 alla @feltrinelli_librerie di Bari per la prima presentazione ufficiale del libro - facebook.com facebook

Ma quanto gasa Antonio Conte Dopo la rete del 2-2, il tecnico salentino - che nel frattempo aveva esultato con la squadra - si è girato verso il quarto uomo urlando per due volte "annullateci anche questo", chiaro riferimento al gol di Hojlund annullato poco x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.