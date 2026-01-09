Haiki+ annuncia una doppia nomina: Carlo Emanuele Pepe è stato nominato direttore delle Relazioni Istituzionali, mentre Fabio Patti ricopre il ruolo di direttore generale di Haiki Metals, la nuova unità dedicata alla produzione di piombo e leghe di piombo da batterie esauste. La holding, quotata su Euronext Growth Milan, continua a rafforzare la propria struttura nel settore dell’economia circolare.

, holding attiva nel business dell’economia circolare quotata sul mercato Euronext Growth Milan: Carlo Emanuele Pepe ha assunto il ruolo di direttore delle Relazioni Istituzionali del gruppo, mentre Fabio Patti l’incarico di direttore generale di Haiki Metals, nuova business unit dedicata alla produzione di piombo e leghe di piombo da batterie esauste. Fabio Patti (LinkedIn). Chi è Fabio Patti. Patti, 49 anni, è entrato in Haiki+ ad agosto 2025 come industrial development manager. Nel corso della carriera ha maturato varie esperienze nei settori dell’energia solare, delle batterie e dei sistemi di accumulo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Doppia nomina in Haiki+

Leggi anche: Basket femminile, le migliori italiane della 3 giornata di A1. Doppia doppia per Lorela Cubaj

Leggi anche: Basket femminile, le migliori italiane della 3a giornata di A1. Doppia doppia per Lorela Cubaj

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Doppia nomina in Haiki+ - Haiki+, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciati oggi due nuove nomine a rafforzamento della propria struttura manageriale. businesspeople.it