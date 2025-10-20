Basket femminile le migliori italiane della 3a giornata di A1 Doppia doppia per Lorela Cubaj

La terza giornata della Serie A1 di basket femminile non ha regalato scossoni o risultati a sorpresa, ma questo non vuole dire che sui parquet d’Italia ci si sia annoiati. Anzi. E a sorridere sono anche i colori azzurri, con tante italiane tra le protagoniste in campo. Come l’italo-americana Rae Lin D’Alie che ha guidato San Martino di Lupari alla vittoria a Battipaglia con 14 punti e 5 assist. Non bastano a Battipaglia, invece, i 13 punti di Rosa Cupido. Successo esterno anche per Sassari, che espugna il campo della Brixia Brescia, e alle lombarde non bastano le ottime prestazioni di Marzia Tagliamento (12 punti) e Anna Togliani (11 punti), mentre per le sarde spiccano i 12 punti di Debora Carangelo. 🔗 Leggi su Oasport.it

