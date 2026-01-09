Diffonde foto della ex fidanzata e la ricatta | arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver diffuso fotografie intime della sua ex fidanzata, minacciandola di divulgazione se non avesse pagato. L’indagine ha portato alla scoperta di una condotta di ricatto volta a ottenere denaro attraverso la diffusione di contenuti personali. L'episodio evidenzia i rischi legati alla condivisione di immagini private e l’importanza di tutelare la propria privacy.

Diffonde foto della ex e la ricatta, arrestato un 37enne nel Salernitano - Avrebbe diffuso fotografie a sfondo sessuale che ritraevano la donna con la quale aveva precedentemente intrattenuto una relazione e che si sarebbe rifiutata di consegnargli del denaro ... msn.com

