Diffonde foto della ex fidanzata e la ricatta | arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver diffuso fotografie intime della sua ex fidanzata, minacciandola di divulgazione se non avesse pagato. L’indagine ha portato alla scoperta di una condotta di ricatto volta a ottenere denaro attraverso la diffusione di contenuti personali. L'episodio evidenzia i rischi legati alla condivisione di immagini private e l’importanza di tutelare la propria privacy.

Avrebbe diffuso fotografie a sfondo sessuale che ritraevano la donna con la quale aveva precedentemente intrattenuto una relazione e che si sarebbe rifiutata di consegnargli del denaro per "evitare" che le immagini venissero divulgate. Per questo motivo i carabinieri della stazione di. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

