In discoteca si avvicina troppo all' ex fidanzata | 37enne arrestato

Genovatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 37enne genovese è stato arrestato dalla polizia per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata. Intorno a mezzanotte è scattato l'allarme del braccialetto elettronico che l'uomo era costretto a indossare. Il 37enne si trovava in una discoteca del centro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

