Diatriba comunale ad Ardea il GIP chiude il caso | archiviazione per la querela per diffamazione

Il GIP di Ardea ha deciso di archiviare la querela per diffamazione, chiudendo così una disputa interna al Comune caratterizzata da tensioni e rapporti deteriorati. La vicenda, che ha coinvolto diverse figure del municipio, si conclude senza ulteriori sviluppi giudiziari, offrendo una conclusione definitiva a una controversia di carattere personale e amministrativo.

Ardea, 9 gennaio 2026 – Una vicenda tutta interna al Comune di Ardea, fatta di contrasti personali, rapporti deteriorati e strascichi giudiziari, si chiude con un'archiviazione. A renderlo noto è una lettera aperta con la quale viene comunicato l'esito definitivo di un procedimento per diffamazione a mezzo stampa, nato da una denuncia presentata da un alto dipendente comunale. Secondo quanto riportato nella lettera, la querela affonderebbe le sue radici in una lunga diatriba maturata all'interno dell'ente, alimentata da rancori personali e, secondo l'autore, anche da un clima politico particolarmente teso.

