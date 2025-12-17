Via Laurentina asfalto posato sotto la pioggia | scoppia il caso buche ad Ardea

A Ardea, le strade sono state recentemente al centro di polemiche a causa delle numerose buche. Dopo mesi di segnalazioni da parte dei cittadini e delle istituzioni, è stato avviato un intervento, a partire dal tratto comunale di via Laurentina, dove l’asfalto è stato posato nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Ardea, 17 dicembre 2025 – Dopo mesi di reclami da parte della popolazione e di alcuni consiglieri comunali, le buche sulle strade di Ardea sono state oggetto di intervento, iniziando ovviamente dal tratto comunale di via Laurentina, all’altezza del comando della Municipale e della scuola media. Dopo settimane di segnalazioni da parte dei cittadini, ieri, sotto la pioggia, l’Amministrazione comunale ha provveduto a far tappare le buche. Nonostante piovesse e fosse ancora presente acqua nelle cavità non riparate in precedenza, gli operai hanno imperterriti continuato anche oggi. La notizia è arrivata questa mattina da parte di un consigliere di maggioranza, che ha chiesto di restare anonimo non per pavidità, ma, come ci ha spiegato, per evitare che “ si finisca alle mani con qualche collega ”, capace di negare l’evidenza dopo mesi di segnalazioni e ripristini effettuati sotto la pioggia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Annalisa sotto accusa: ha copiato spudoratamente Raffaella Carrà? Scoppia il caso

Leggi anche: La star ha raggiunto la città sotto assedio per incontrare medici e famiglie nei rifugi sotterranei. Ma scoppia il caso del suo autista, costretto ad arruolarsi