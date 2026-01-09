Di nuovo in auto e al lavoro | che dolori Schiena e spalle si fanno sentire
Dopo le festività, molte persone riprendono quotidianamente le attività in ufficio e in auto, con conseguenze sulla salute della schiena e delle spalle. La sedentarietà, i movimenti ripetuti e le posture scorrette possono causare fastidi e tensioni muscolari. È importante adottare abitudini correttive e pratiche di prevenzione per ridurre il rischio di dolori e migliorare il benessere quotidiano.
Con le festività ormai archiviate, per molte persone sono già ricominciate le lunghe giornate tra scrivania e auto, turni, lavoro in piedi, movimentazione di carichi e attività ripetitive. Dopo settimane all’insegna di ritmi diversi, qualche ora di sonno in meno e qualche ora in più seduti a tavola, è frequente avvertire rigidità e fastidi a schiena e collo, ma anche a spalle, polsi e ginocchia. Ecco, allora, che un fisioterapista può fare al caso nostro, non solo con trattamenti ad hoc, ma anche con qualche suggerimento utile. Secondo Valerio Barbari, presidente dell’Ordine dei fisioterapisti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, "il consiglio è ripartire con gradualità e, soprattutto, con più movimento e varietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
