La gita della 5ªB non va affatto come tutti si aspettano E le conseguenze si fanno sentire per i protagonisti di Un professore 3

Durante una gita della classe 5ªB, gli studenti si trovano ad affrontare imprevisti che mettono alla prova le loro capacità di responsabilità. Le vicende si intrecciano con le vicende narrate in

Diventare grandi vuol dire anche assumersi la responsabilità delle proprie azioni. E delle conseguenze che da esse derivano. Lo scoprono a loro spese gli studenti della 5ªB. Ma anche gli adulti di Un professore 3. La quarta puntata della serie tv con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e, in contemporanea streaming, sulla piattaforma di RaiPlay. Dove si possono vedere on demand le puntate e le stagioni già trasmesse. Dove eravamo rimasti: riassunto della terza puntata di Un professore 3. La settimana scorsa, durante la terza puntata di Un professore 3, abbiamo visto Thomas vivere un momento drammatico: l’impatto con la scuola è stato disastroso, ha perso il lavoro in pizzeria e il rapporto con Simone si è incrinato. 🔗 Leggi su Amica.it