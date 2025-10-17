prato scoperto allevamento abusivo con 98 cani in brutte condizioni igieniche

Prato, 17 ottobre 2025 – Scoperto a Prato un traffico illegale di animali, grazie a un’operazione congiunta di Polizia, Guardia di finanza e Guardie zoofile. Trovati anche cuccioli e un cane morto in una casa colonica priva di autorizzazioni. Un allevamento abusivo di cani è stato scoperto nella zona sud della città d Prato, in località San Giorgio a Colonica.Ben 98 esemplari, di diverse razze, venivano detenuti in condizioni igienico-sanitarie incompatibili con la loro natura. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre le autorità indagano sui responsabili. A seguito di accurate indagini che avevano fatto emergere un traffico illecito di cani venduti online, la Procura della Repubblica di Prato ha disposto una perquisizione domiciliare e locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

