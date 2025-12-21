Ipotesi clamorosa di mercato | il Napoli pensa allo scambio con la Roma? Può succedere davvero
Il Napoli pensa al futuro prossimo e a come muoversi sul mercato, non solo per il centrocampo ma anche per l’attacco. Emerge in tal senso una nuova possibilità inaspettata: secondo Luca Marchetti di ‘Sky Sport’, si starebbe aprendo un nuovo scenario con la Roma. Potrebbe infatti decollare uno scambio Lucca-Ferguson. Di seguito le parole del giornalista. Napoli, clamorosa ipotesi di mercato: occhio al possibile scambio con la Roma. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti: “Per Lucca molto dipenderà da Lukaku. Se il belga tornerà a pieno regime, lo spazio per Lucca diminuirà ancora e a quel punto le porte della cessione si aprirebbero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
