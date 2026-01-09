Dai dimmi la verità | siparietto Sinner-Alcaraz a Seul E spunta l’ipotesi di un doppio insieme

A Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno attirato l’attenzione con un dialogo informale durante la conferenza stampa, suscitando interesse tra gli appassionati. Tra scambi di battute e ipotesi di un possibile doppio insieme, i due campioni hanno mostrato un lato più rilassato, lasciando intendere un rapporto di collaborazione e rispetto reciproco. Un momento che ha arricchito l’attesa del loro prossimo impegno nel torneo.

“Quale è il tuo colpo più sottovalutato “, “Dai, dimmi la verità”. A circa 24 ore dall’esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato via a uno show già in conferenza stampa. I due hanno parlato insieme prima del match in Corea del Sud – lo Hyundai Card Super Match, evento sponsorizzato in cui negli anni si sono sfidati campioni di diversi sport (tra cui anche un Federer-Sampras del 2007) – in attesa poi di vederli in campo in una partita che garantisce – secondo gli ultimi rumors – 2 milioni di euro a testa. Tra i momenti più simpatici della conferenza stampa c’è quello citato. Un giornalista ha chiesto ad Alcaraz quale fosse il suo colpo più sottovalutato e Sinner ha risposto con grande ironia: “Dai, dimmi la verità “, scatenando le risate dei presenti in sala stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dai dimmi la verità”: siparietto Sinner-Alcaraz a Seul. E spunta l’ipotesi di un doppio insieme Leggi anche: Sinner-Alcaraz, un doppio insieme? «Ne parleremo, perché no» Leggi anche: Sinner-Alcaraz, e ora? Carlos in Davis col rebus, Sinner in vacanza. Poi sfida milionaria a Seul La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Dai dimmi la verità”: siparietto Sinner-Alcaraz a Seul. E spunta l’ipotesi di un doppio insieme - A circa 24 ore dall’esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato via a uno show già in conferenza stampa. ilfattoquotidiano.it

Parliamo di Serie A. David Bowie · "Heroes" (2017 Remaster). La Serie A è diventata una serie TV horror Dimmi la verità: CHI TI HA FATTO PIANGERE IN QUESTA GIORNATA #seriea #calcioitaliano #calciomeme #var #rigore - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.