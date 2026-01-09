Da Gigi Hadid nei panni di una mora a Emma Roberts in quelli di una bionda i primi cambi look delle star del 2026

All'inizio del 2026, molte celebrità hanno scelto di cambiare look, dando nuova vita ai propri capelli. Da Gigi Hadid con il suo mini bob nero a Emma Roberts in versione bionda, passando per le innovative frangie di Jennifer Lawrence, queste trasformazioni sono tra le più interessanti tra le prime del nuovo anno. Un'occasione per scoprire le tendenze haircut delle star e le ispirazioni per un cambio di stile.

