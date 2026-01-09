Da Gigi Hadid nei panni di una mora a Emma Roberts in quelli di una bionda i primi cambi look delle star del 2026
All'inizio del 2026, molte celebrità hanno scelto di cambiare look, dando nuova vita ai propri capelli. Da Gigi Hadid con il suo mini bob nero a Emma Roberts in versione bionda, passando per le innovative frangie di Jennifer Lawrence, queste trasformazioni sono tra le più interessanti tra le prime del nuovo anno. Un'occasione per scoprire le tendenze haircut delle star e le ispirazioni per un cambio di stile.
Quale miglior momento, se non l'inizio di un nuovo anno, per dare una bella svolta alla propria chioma? Dal grintosissimo «matte black mini bob» di Gigi Hadid all'Iconic Golden Blonde di Emma Roberts passando per la nuova frangia di Jennifer Lawrence, ecco le prime trasformazioni hair da star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Mercoledì, Catherine Zeta-Jones vuole una popolare star nei panni del cugino It: "Se mi sente mi uccide"
Leggi anche: Zack Snyder svela la foto "segreta" di Ben Affleck nei panni di Batman: "Una delle mie preferite"
Gigi Hadid mora, Kendall Jenner bionda: le top cambiano colore per Balmain - Per l’amico Olivier Rusteing, l’armata di top “che contano” del fashion system sarebbe disposta a tutto. iodonna.it
Kendall Jenner bionda e Gigi Hadid mora in passerella per Balmain! - La passerella di Balmain, a Parigi, si è affollata di celebri top model per presentare la prossima collezione, ma non era facile riconoscerle: si sono scambiate colore di capelli! informazione.it
Gigi Hadid, da topmodel a conduttrice: a passo di catwalk conquista il reality “Next in Fashion” - L’Italia, grazie all’eccellenza del Made in Italy, è uno dei Paesi più importanti per quanto riguarda il settore moda. rumors.it
Invecchiare come il buon vino Chiedere a Bradley Cooper L’attore compie oggi 50 anni e, secondo i tabloid inglesi, starebbe pensando al matrimonio con Gigi Hadid, con cui fa coppia dall’ottobre del 2023. Ma intanto c’è anche un nuovo film: dopo A Star I - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.