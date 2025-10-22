Zack Snyder svela la foto segreta di Ben Affleck nei panni di Batman | Una delle mie preferite

Un regalo ai fan da parte di Snyder ha svelato un dettaglio inedito della realizzazione della Snyder Cut, versione a lungo attesa dai seguaci del cineasta. Zack Snyder ha pubblicato una foto inedita di Ben Affleck - la sua preferita - nei panni di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice, svelando così un nuovo dettaglio sulla realizzazione della Snyder Cut. Da quando Zack Snyder si è unito a Instagram il mese scorso, ha pubblicato varie foto del dietro le quinte dei suoi film, da Sucker Punch a L'uomo d'acciaio, fino al recente The Last Photograph, attualmente in produzione. Ma l'ultima foto non è passata inosservata all'occhio attento dei fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

