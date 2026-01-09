Criteri di iscrizione alla Scuola Secondaria di I e II Grado | modello di criteri da scaricare

Questo documento fornisce una sintesi dei criteri di iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027. È rivolto alle famiglie interessate a conoscere le modalità di accesso e i requisiti necessari per le iscrizioni presso le istituzioni scolastiche statali. Il modello di criteri, disponibile per il download, rappresenta una guida utile per comprendere le procedure e i criteri generali applicabili a tutte le scuole.

Il contributo presenta una rielaborazione in chiave generale dei criteri di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, valida per tutte le istituzioni scolastiche statali, con riferimento all'anno scolastico 20262027. L'articolo inquadra le procedure di iscrizione nel contesto normativo nazionale, soffermandosi sulle modalità di accesso tramite la piattaforma ministeriale Iscrizioni on line, sui requisiti di ammissione alla classe prima e sulla possibilità per le famiglie di esprimere preferenze alternative.

