Strage Crans-Montana identificati i primi 4 morti | sono giovani svizzeri tra i 16 e i 21 anni In arrivo al Niguarda una ferita italiana – La diretta

Sono stati identificati i primi quattro vittime della tragedia di Crans-Montana: giovani svizzeri tra i 16 e i 21 anni. Intanto, una ferita italiana è in arrivo al Niguarda. Le indagini continuano per chiarire cause e circostanze dell’incendio che ha colpito il locale Le Constellation, provocando oltre 40 decessi e numerosi feriti.

Proseguono le indagini sulle cause e le circostanze dell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans?Montana, causando oltre 40 morti e centinaia di feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il rogo sarebbe partito dall’accensione di candele pirotecniche su bottiglie di champagne, che hanno incendiato materiali infiammabili nel soffitto. Le autorità stanno verificando le misure di sicurezza del locale e proseguono le operazioni di rimpatrio dei feriti italiani, mentre le famiglie delle vittime attendono di poter riconoscere i loro cari. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri 4 giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, come funziona il protocollo Dvi per identificare corpi carbonizzati; Strage di Crans Montana, Tajani: Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. Strage di Crans Montana, 14 italiani tra i feriti: identificati sei corpi, nessun connazionale tra le vittime - Montana continua a restituire un bilancio sempre più drammatico: sono 40 le vittime confermate e 121 i feriti, cinque dei quali restano ancora senza identità. affaritaliani.it

Strage di Crans-Montana, nessun italiano tra le quattro vittime già identificate - Ambasciatore Cornado: 'Gli ultimi aggiornamenti delle autorità locali svizzere sono di 121 feriti, di cui 5 ancora non identificati, e 40 vittime di cui 4 identificate che sono già state restituite al ... adnkronos.com

Strage di Crans-Montana: Tajani sul posto, annunciati sviluppi identificazione corpi - Montana e ha aggiornato in merito ai corpi identificati e svelato che ci sono ancora connazionali dispersi. notizie.it

Chiara e' la prima vittima italiana della strage di Crans Montana. Chiara solare allegra, aveva 16 anni, amava la danza, la sua famiglia con la sorellina, la natura e gli amici. Chiara è stata uccisa in un locale con i proprietari indagati ora per omicidio colposo. C - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

