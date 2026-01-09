Controlli natalizi dei Nas nel Piacentino sequestrati 90 chili di alimenti e mille bottiglie di Gutturnio

I controlli natalizi dei Nas nel Piacentino hanno portato al sequestro di circa 90 chili di alimenti e mille bottiglie di Gutturnio. Le verifiche, svolte dai carabinieri di Parma, hanno interessato prodotti tipici del periodo festivo, garantendo la sicurezza alimentare e la conformità alle normative. Questa attività rientra nell’azione di tutela della qualità degli alimenti destinati ai consumatori durante le festività natalizie.

Articoli e alimenti tipici del Natale, controlli dei carabinieri del Nas di Parma anche territorio piacentino. Le ispezioni, eseguite nelle settimane precedenti e durante le ultime festività – fanno sapere in una nota stampa - hanno interessato numerose attività dei settori della produzione.

