Conferenza di fine anno di Giorgia Meloni | la diretta

Il 9 gennaio 2026, a Roma, si tiene la tradizionale conferenza di fine anno del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In questa occasione, il premier presenta i risultati ottenuti e i programmi per il nuovo anno, rispondendo alle domande dei giornalisti. L’evento rappresenta un momento di confronto istituzionale e informativo, offrendo una panoramica sulle priorità dell’esecutivo e sulle sfide future dell’Italia.

Roma, 9 gennaio 2026 – Come da tradizione in presidente del Consiglio incontra i giornalisti nella Conferenza di fine anno. Per Giorgia Meloni è l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno appena trascorso e fare il punto anche sulle situazioni internazionali aperte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

