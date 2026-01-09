Marco D'Amore torna a Secondigliano 1977 per raccontarci non come è iniziata la camorra, ma cosa abbiamo perso quando è diventata quello che conosciamo. Tra Sandokan e James Senese, una serie che è una grande storia prima che un semplice prequel. Da oggi su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Gomorra – le origini: la trama, il cast e le puntate del prequel di Marco D’Amore

Leggi anche: “Gomorra-Le origini”, Marco D’Amore interviene sul Ddl contro le serie come Gomorra: “Ci faremo arrestare in parecchi”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gomorra – le origini la clip del primo episodio.

Con Gomorra – Le Origini Marco D’Amore ci riporta al 1977, quando Napoli sognava senza sapere che avrebbe sanguinato - Marco D'Amore torna a Secondigliano 1977 per raccontarci non come è iniziata la camorra, ma cosa abbiamo perso quando è diventata quello che conosciamo ... fanpage.it