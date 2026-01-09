Comune dichiara il ' fallimento' | scatta il dissesto finanziario

Il Comune di Calvi Risorta è stato ufficialmente dichiarato in dissesto finanziario dalla commissione prefettizia, segnando il fallimento della gestione economica. La relazione allegata alla delibera dettaglia le cause di questa situazione, confermando il quadro di criticità già noto. Questa decisione rappresenta un momento importante per il territorio, che richiede attenzione e interventi mirati per affrontare le conseguenze di tale dissesto.

Il verdetto è arrivato, puntuale e difficilmente contestabile: dissesto finanziario. La commissione prefettizia ha ufficialmente certificato il default del Comune di Calvi Risorta, mettendo nero su bianco, in una relazione allegata alla delibera, un elenco di cause che più che una sorpresa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

