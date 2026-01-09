Completata la stabilizzazione degli operai idraulico-forestali

La Provincia di Caserta ha concluso il processo di stabilizzazione dei 64 operai idraulico-forestali, con la firma dei contratti a tempo indeterminato per gli ultimi quattro lavoratori. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire stabilità e continuità nel settore, rafforzando il ruolo di questi operatori nelle attività di tutela e gestione del territorio.

La Provincia di Caserta ha completato con successo il percorso di stabilizzazione dei 64 operai idraulico-forestali, con la firma, avvenuta nei giorni scorsi, dei contratti a tempo indeterminato per gli ultimi quattro lavoratori. Gli operai sono stati ricevuti dal presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

