Vertenza idraulico-forestali del Sannio | primo confronto in Prefettura

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto martedì 28 ottobre, presso la Prefettura di Benevento, il tavolo istituzionale richiesto con urgenza dalle Organizzazioni Sindacali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL per affrontare la grave situazione dei lavoratori idraulico-forestali del Sannio. All’incontro hanno partecipato la Regione Campania, i Presidenti degli Enti Delegati (Provincia di Benevento e Comunità Montane Fortore, Taburno e Titerno-Alto Tammaro), le Organizzazioni Sindacali e il Prefetto, che ha accolto la richiesta di confronto avanzata il 20 ottobre. Durante il tavolo, le OO.SS. hanno ribadito con fermezza le proprie richieste: – Il superamento immediato dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni; – L’attivazione di un piano operativo per garantire la regolarità salariale; – Un impegno concreto per la stabilizzazione del comparto forestale; – La responsabilizzazione degli enti competenti per assicurare continuità lavorativa e dignità professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

