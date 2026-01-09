Commercio aumentano le vendite dello 0,5% a novembre 2025

A novembre 2025, il settore del commercio ha registrato un aumento dello 0,5% nelle vendite rispetto al mese precedente, secondo i dati dell’Istat. Le vendite al dettaglio sono cresciute sia in valore (+0,5%) che in volume (+0,6%), confermando una leggera ripresa del mercato. Questi dati offrono un quadro aggiornato sull’andamento del settore commerciale nel contesto economico attuale.

Aumentano le vendite dello 0,5% a novembre 2025. I dati sul commercio li fornisce l’ Istat. A novembre le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, una crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,5% e +0,6%). L’aumento riguarda tanto i beni alimentari (+0,5% sia in valore sia in volume) quanto quelli non alimentari (+0,7% sia in valore sia in volume). Su base tendenziale, a novembre 2025, le vendite al dettaglio registrano una crescita dell’1,3% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,3%) e calano in volume (-0,5%) mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore (+1,4%) sia in volume (+1,1%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

