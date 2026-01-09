Il ministro Piantedosi a Caivano parte il comitato di ordine e sicurezza | presenti anche di Bari e Manfredi

A Caivano è iniziato il comitato di ordine e sicurezza, presieduto dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Alla riunione partecipano anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'incontro si concentra sulla situazione locale e sulle misure da adottare per garantire la sicurezza nella zona.

Ha preso il via a Caivano il comitato di ordine e sicurezza presieduta dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e.

