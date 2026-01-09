Colpo Norton-Cuffy si chiude già a gennaio
Brooke Norton-Cuffy, difensore del Genoa, si avvicina alla conclusione del suo prestito già a gennaio. La sua presenza nelle prime settimane di stagione ha evidenziato le sue qualità, contribuendo alla solidità della squadra di Daniele De Rossi. La sua crescita e il rendimento sul campo sono aspetti da monitorare, considerando le possibilità di un futuro con il club o una decisione sulla sua permanenza.
Brooke Norton-Cuffy è una delle note positive del Genoa in questa prima parte di stagione con il giovane inglese che sta dimostrando tutto il suo talento nella squadra di Daniele De Rossi. Diverse squadre hanno preso informazioni sul giovane terzino destro della squadra ligure con il classe 2004 che potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta. Calciomercato, colpo Norton-Cuffy in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Sky Sports in Inghilterra, l’Everton starebbe pensando al suo acquisto per sostituire l’eventuale partenza di Patterson, giocatore che piace molto, tra le altre anche a Lazio e Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, l’esterno può partire già a gennaio: il Genoa direbbe di sì di fronte a questa offerta! Le ultimissime
Leggi anche: Mercato Inter, Norton-Cuffy l’osservato speciale: ecco perché un suo arrivo già a gennaio non è fantasia!
La Gazzetta dello Sport - Juventus, Spalletti chiede 3 colpi sul mercato invernale: tra Norton-Cuffy e Rodriguez c'è l'idea Chiesa; Milan-Genoa 1-1: cronaca e tabellino della partita; Colpo dell’Udinese, Torino sconfitto in casa per 2-1; Calciomercato live: Maldini verso la Lazio, Cancelo ha scelto il Barcellona, Benfica su Lucca, Bove rescinde con la Roma, Rosenior nuovo....
Colpo Norton-Cuffy, si chiude già a gennaio - Cuffy è una delle note positive del Genoa in questa prima parte di stagione con il giovane inglese che sta dimostrando tutto il suo talento nella squadra di Daniele De Rossi. calciomercato.it
Norton-Cuffy fa impazzire il Genoa, colpo ad Udine: per De Rossi altri punti salvezza - Quinto risultato utile consecutivo per il Grifone che sbanca il Bluernergy Stadium 2- tuttosport.com
Colpo Genoa a Udine, Norton Cuffy firma il 2-1 - I friulani invece mancano l'aggancio alla zona Coppe ... corrieredellosport.it
? COLPO MILAN CI SIAMO! NORTON CUFFY, IL PIANO PER GENNAIO CHRISTENSEN, BETO, PERIN…
Sacrifichereste Miretti per arrivare a Norton-Cuffy del Genoa Secondo Gazzetta sarebbe l'unico modo per avere la liquidità necessaria per affondare il colpo sull'esterno inglese La notizia completa nel primo commento x.com
Sacrifichereste Miretti per arrivare a Norton-Cuffy del Genoa Secondo Gazzetta sarebbe l'unico modo per avere la liquidità necessaria per affondare il colpo sull'esterno inglese La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.