Colpo Norton-Cuffy si chiude già a gennaio

Brooke Norton-Cuffy, difensore del Genoa, si avvicina alla conclusione del suo prestito già a gennaio. La sua presenza nelle prime settimane di stagione ha evidenziato le sue qualità, contribuendo alla solidità della squadra di Daniele De Rossi. La sua crescita e il rendimento sul campo sono aspetti da monitorare, considerando le possibilità di un futuro con il club o una decisione sulla sua permanenza.

Brooke Norton-Cuffy è una delle note positive del Genoa in questa prima parte di stagione con il giovane inglese che sta dimostrando tutto il suo talento nella squadra di Daniele De Rossi. Diverse squadre hanno preso informazioni sul giovane terzino destro della squadra ligure con il classe 2004 che potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta. Calciomercato, colpo Norton-Cuffy in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Sky Sports in Inghilterra, l’Everton starebbe pensando al suo acquisto per sostituire l’eventuale partenza di Patterson, giocatore che piace molto, tra le altre anche a Lazio e Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

