Colpita così al petto Uccisa a soli 9 anni chi è l’assassino | agghiacciante

Una bambina di nove anni, nota per il suo carattere vivace, è stata trovata morta al suo domicilio a causa di una ferita da arma da taglio al petto. L’indagine si concentra su un possibile coinvolgimento di un adolescente, mentre si cercano risposte su un episodio che ha sconvolto la comunità. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le ultime novità sulle indagini.

Una bambina di nove anni, descritta come “amante del divertimento”, è stata uccisa con una singola ferita da arma da taglio al petto, presumibilmente per mano di un adolescente nella sua abitazione. La vittima, Aria Thorpe, è stata trovata morta il 15 dicembre a Weston-super-Mare. Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato e rinchiuso in un carcere minorile con l’accusa di omicidio. Un’indagine ha confermato che la causa del decesso è stata una coltellata al petto. Il medico legale della zona di Avon, dott. Peter Harrowing, ha disposto che il rapporto completo dell’autopsia sia consegnato entro il 16 febbraio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

