Colleferro Stagione teatrale Vittorio Veneto 2025-26 Dal 13 Gennaio via ai nuovi abbonamenti Giorni e orari

A Colleferro prende avvio la campagna abbonamenti per la stagione teatrale “Vittorio Veneto” 2025-26, che si aprirà il 13 gennaio. La vendita degli abbonamenti consentirà di accedere a una serie di appuntamenti culturali nel corso della stagione, con dettagli su giorni e orari disponibili presso il teatro e sul sito del Comune. Un’occasione per vivere momenti di spettacolo e cultura nel rispetto delle normative vigenti.

