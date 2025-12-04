Colleferro La città capovolta Futura Teatro porta Aristofane ai giorni nostri Venerdì 19 e Sabato 20 Dicembre alle ore 21 al Vittorio Veneto
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 19 e Sabato 20 Dicembre alle ore 21, al Teatro comunale “Vittorio Veneto” di Colleferro, la compagnia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
90ª Festa di Santa Barbara – Colleferro Si sono aperti ieri i festeggiamenti per la novantesima edizione della Festa di Santa Barbara, Patrona della nostra città. La celebrazione ha preso avvio con la tradizionale Processione, accompagnata dalla Filarmonica - facebook.com Vai su Facebook
Colleferro, mister De Castris: “Prosegue il lavoro sulla futura Scuola calcio femminile” - La società rossonera ha messo con forza tra gli obiettivi stagionali la costruzione di una Scuola calcio femminile, da avviare (al più tardi) entro ... Si legge su romatoday.it