Code e attese estenuanti al passaggio a livello | automobilisti esasperati
Le lunghe attese ai passaggi a livello stanno creando disagi agli automobilisti lungo la strada provinciale tra Francavilla Fontana e Oria. Le code si sono protratte per oltre trenta minuti, causando disservizi e frustrazione tra i conducenti che attraversano questa zona. La situazione richiede un intervento per migliorare la fluidità del traffico e ridurre i tempi di attesa.
Le attese possono durare più di mezzora, mettendo a dura prova i nervi degli automobilisti. Da giorni si formano lunghe code in prossimità del passaggio a livello situato lungo la strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria. L'ennesima segnalazione è arrivata nel pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
