Code e attese estenuanti al passaggio a livello | automobilisti esasperati

Le lunghe attese ai passaggi a livello stanno creando disagi agli automobilisti lungo la strada provinciale tra Francavilla Fontana e Oria. Le code si sono protratte per oltre trenta minuti, causando disservizi e frustrazione tra i conducenti che attraversano questa zona. La situazione richiede un intervento per migliorare la fluidità del traffico e ridurre i tempi di attesa.

