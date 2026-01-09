Circolo Hobby 3ª Età Lavori da 713mila euro per la ristrutturazione

Il Comune ha avviato un intervento di ristrutturazione per il Circolo Hobby 3ª Età di via Gramsci 293, con un investimento di circa 713.000 euro. L’obiettivo è rinnovare l’edificio, che ospita il ristorante delle Cucine Popolari e altre attività sociali, garantendo spazi più funzionali e adeguati alle esigenze della comunità. L’intervento mira a rafforzare i servizi destinati agli anziani e ai cittadini.

Avanza il piano dell'amministrazione comunale per ristrutturare l'edificio Hobby 3^ Età di via Gramsci 293 e dare così una nuova sede al ristorante delle Cucine Popolari, oltre alle altre attività sociali presenti. E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al ripristino e alla messa in sicurezza dell'edificio danneggiato dall' alluvione del 2023, poi una volta approvato l'esecutivo e ottenuti i pareri tecnici richiesti, si procederà con la fase di gara che condurrà all'avvio dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della struttura. Il costo complessivo dell'opera è di 713.

