Nuova vita per il circolo ' Hobby terza età' approvato il progetto da 713mila euro | Cucine Popolari capofila
È stato approvato il progetto di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio Hobby Terza Età di viale Gramsci 293, dopo i danni causati dall’alluvione. Con un investimento di 713 mila euro, Cucine Popolari sarà capofila nell’intervento. Questa iniziativa mira a restituire al circolo la sua funzione sociale, garantendo sicurezza e continuità alle attività rivolte alla terza età.
È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al ripristino e alla messa in sicurezza post-alluvione dell’edificio Hobby Terza Età di viale Gramsci 293. A seguire, una volta approvato l’esecutivo e ottenuti i pareri tecnici richiesti, si procederà con la fase di gara che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
