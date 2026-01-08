Nuova vita per il circolo ' Hobby terza età' approvato il progetto da 713mila euro | Cucine Popolari capofila

È stato approvato il progetto di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio Hobby Terza Età di viale Gramsci 293, dopo i danni causati dall’alluvione. Con un investimento di 713 mila euro, Cucine Popolari sarà capofila nell’intervento. Questa iniziativa mira a restituire al circolo la sua funzione sociale, garantendo sicurezza e continuità alle attività rivolte alla terza età.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.