Partirono da sotto il Castellare con il bigobus della compagnia Kana 3. La famiglia di Ruth era discendente della stirpe di Khnum-Khufu, appartenente alla IV Dinastia dei Faraoni (Cheope per i greci), stanziatasi sul poggio dell’odierna Santa Fiora. Dopo aver risalito il Poggio Grande (Pratomagno), scesero in quello che, quarant’anni secoli dopo, sarebbe diventato uno dei più rinomati centri di opifici per la fabbricazione di damigiane e fiaschi per i vini toscani: Pontassieve. Proseguirono poi per altri quattro giorni di viaggio attraverso zone paludose e, attraversate le ossute montagne Apuane, giunsero finalmente al mare, alla foce di un fiume che, dato il lungo itinerario e la conseguente perdita di peso, chiamarono Magra. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Un’estate al mare… circa 4.000 anni fa!?

