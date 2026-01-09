Cinema aumentano nelle sale le copie per Primavera di Michieletto

A partire dal 9 gennaio, il film “Primavera” di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia e Michele Riondino, si conferma tra i titoli più visti nelle sale italiane. Il film, alla sua prima uscita, sta attirando un crescente numero di spettatori, mantenendosi stabile nelle prime posizioni del box office e dimostrando un interesse continuo del pubblico.

Roma, 9 gen. (askanews) – Prosegue il cammino al box office di “Primavera”, esordio di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino, che continua a mantenersi nelle prime posizioni del boxoffice registrando un importante riscontro del pubblico in sala. Uscito nelle sale il 25 dicembre, il film ha raggiunto finora un incasso complessivo di 1.556.418 euro, un traguardo significativo che conferma l’attenzione costante degli spettatori e una performance sorprendente per un esordio. Dopo l’anteprima al Festival di Toronto e il passaggio in altri festival internazionali, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti (tra cui il Premio del Pubblico al Festival di Chicago), “Primavera” è uscito nelle sale italiane il 25 dicembre e le copie verranno aumentate nella terza settimana dal giorno di uscita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

