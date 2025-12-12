Vivaldi e l’orfana di talento | con Primavera Michieletto torna al cinema

Vivaldi e l’orfana di talento aprono un nuovo capitolo nel mondo del cinema, con la regia di Michieletto che presenta “Primavera”. James Ballard, autore di opere come “Crash” e “Il condominio”, analizza le distinzioni tra il cinema e altre forme di narrazione, offrendo una prospettiva approfondita sul linguaggio e le peculiarità di questa arte.

James Ballard – lo scrittore di “Crash”, “Il condominio”, “Un gioco da bambini”, per citare solo qualche titolo – spiega così la differenza tra il cinema. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Vivaldi e l’orfana di talento: con “Primavera” Michieletto torna al cinema

Cerca Video Caricamento del Video...

Vivaldi e l'orfana di talento: con “Primavera” Michieletto torna al cinema - La protagonista è Cecilia, orfana ormai sedicenne, lasciata in fasce nella ruota dell'Ospedale della Pietà, l ... Scrive ilfoglio.it

Primavera, un film solido - classico ma contemporaneo - che parla dell'ingiustizia della condizione femminile. E dove la musica può fare tutto - Con Tecla Insolia, appassionata e rigorosa, che si conferma la migliore attrice italiana della sua generazione. mymovies.it scrive