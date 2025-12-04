Cristiano Fiorio alla guida del marketing globale di Maserati

Ampliamento delle responsabilità in Maserati per Cristiano Fiorio, che assume – oltre all’incarico di general manager di BottegaFuoriserie (il nuovo centro per personalizzare Alfa Romeo e vetture della casa del Tridente) – anche il ruolo di responsabile marketing del marchio emiliano. Subentra a Giovanni Perosino: riporterà direttamente a Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo e direttore operativo di Maserati. Chi è Cristiano Fiorio. Torinese classe 1972, Fiorio è tornato in Alfa Romeo nel 2021 come responsabile del progetto Formula 1 e nell’ultimo anno ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing e comunicazione della casa del Biscione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cristiano Fiorio alla guida del marketing globale di Maserati

